Новые власти Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска

Россия вывела порядка 400 военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми сирийскими властями, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Financial Times.

Как рассказал член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам»* под псевдонимом Камаль Лабабиди, речь идет о военных, которые размещались в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе. Также были переброшены военные, которые проходили службу при российском посольстве в столице Сирии.

По словам Лабабиди, стороны ведут переговоры об эвакуации большого числа российских военных из разных регионов Сирии.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приехал на границу с Сирией. Он заявил, что смена власти в стране стала результатом ударов Израиля по Ирану и движению «Хезболла».

*организация признана в РФ террористической и запрещена