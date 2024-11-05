Новозеландский посол пришел к Путину в Какахе

сегодня в 14:35

Посол Трейнор надел плащ Какаху на встречу с Путиным

Новозеландский посол Марк Трейнор в числе прочих дипломатов пришел в Кремль для вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину. На мероприятие Трейнор надел Какаху — традиционный плащ с перьями, созданием которого занимается коренное население Новой Зеландии — народ маори, сообщает РБК .

Послы Новой Зеландии регулярно надевают Какаху на встречи и считаются хранителями текстильного искусства маори. Новозеландский посол в США Розмари Бэнкс также надевала Какаху на встречу с действующим президентом США Джо Байденом, прошедшую летом 2024 года.

Ряд других послов также пришли в Кремль в традиционных нарядах.

Во время встречи Путин обратился к дипломатам, которые представляют недружественные Москве страны. Президент подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цель конфликтовать с мировыми игроками.

«Хочется верить, что рациональный, взвешенный взгляд на сотрудничество с Россией вновь возобладает», — говорил Путин.

Между тем посол Японии Акира Муто в Кремле заявил, что заключению мирного договора между Москвой и Токио мешает украинский конфликт.