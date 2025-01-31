Норвежские силовики задержали корабль с россиянами: новые подробности дела

Задержанный в Норвегии корабль с россиянами плавал от Петербурга до Мурманска

Корабль Silver Dania с российским экипажем, задержанный в Норвегии по запросу латвийский властей, плавал между Санкт-Петербургом и Мурманском. Судно подозревают в «причастности к подрыву кабеля», его доставили на место происшествия и готовятся обыскать, сообщает одна из крупнейших норвежских газет Dagbladet со ссылкой на пресс-релиз полиции.

Полицейские из Тромсе задержали корабль вечером 30 января. Судно Silver Dania принадлежит норвежской компании. Экипаж корабля полностью состоит из граждан России.

«Предполагается, что судно стало причиной серьезного повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией», — утверждает газета.

Судоходная компания из Бергена, владеющая судном, заявила, что корабль не совершал никаких противозаконных действий.

«В настоящее время мы прошли через соответствующий район у острова Готланд со скоростью 13,5 узлов. Мы не поднимали ни одного якоря», — сказал судовладелец Тормод Фоссмарк.

Корабль с россиянами доставили к месту повреждения кабеля в сопровождении береговой охраны. Утверждается, что судоходная компания и экипаж сотрудничают с властями Норвегии.

На борту судна находятся полицейские. Они намерены провести допрос, обыск и собрать улики.

Российские власти пока не комментировали информацию норвежских СМИ о задержании корабля с российским экипажем.