Норвежская разведка узнала подробности запуска ядерной ракеты «Буревестник»

Запуск российской ядерной ракеты «Буревестник» производился с архипелага Новая Земля в Баренцевом море, сообщает Reuters со ссылкой на Службу военной разведки Норвегии. Россия не разглашала, где именно испытывали новейшую военную разработку.

Накануне президент России Владимир Путин заявил об испытании крылатой ракеты «Буревестник», способной нести ядерную энергетическую установку. Орудие протестировали 21 октября.

По словам главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, во время запуска «Буревестник» находился в воздухе примерно 15 часов. Ракета пролетела 14 тысяч километров.

Путин подчеркивал, что ни у одной страны нет аналога «Буревестнику». Верховный главнокомандующий также добавлял, что российский ядерный щит подтвердил свою надежность.