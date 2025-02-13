Норвегия вступила в коалицию и выделила Киеву деньги на дроны

Норвегия стала членом коалиции по поставкам БПЛА Украине. Она выделила 62 млн долларов на покупку дронов для Киева, сообщает ТАСС .

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик в четверг заявил, что его страна вступила в коалицию по поставкам Украине БПЛА. Осло выделил 62 млн долларов на закупку беспилотников для Украины.

По словам Сандвика, вступление Норвегии в коалицию «естественно», потому что она «вносит большой вклад» в разработку и приобретение дронов.

Коалиция была создана Великобританией и Латвией в ноябре 2024 года. Затем ее членами стали некоторые другие страны. В фонд было передано около 90 млн долларов. Деньги идут на закупку дронов для Украины.

Ранее стало известно, что Норвегия передаст Киеву 10 новых зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Их суммарная стоимость — 3 млрд долларов.