Норвегия внесет свой вклад в покупку ПВО для Украины

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону

Норвегия выделит Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону, сообщает РИА Новости.

«Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины», — сообщает норвежское министерство обороны в своём аккаунте в социальной сети Х.

Уточняется, что это часть средств. Остальные деньги внесут Дания, Нидерланды и Германия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будет происходить, если страны разрешат Украине использовать свое оружие по российским целям.