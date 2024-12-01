Норвегия создала центр подготовки морского десанта НАТО

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Базу подготовки морских десантников открыли в Норвегии для «противодействия России в Арктике», сообщает газета «Известия» .

Учебный центр рассчитан на подготовку несколько сотен солдат альянса.

«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — указано в публикации.

Здесь будут готовить «морских котиков» из США, Великобритании, Нидерландов.

Ранее в США вернулись к идее приобрести остров Гренландия, принадлежащий сейчас Дании.