По информации издания Bloomberg, Норвегия проводит 100-дневные учения в Арктике. Экспедиция длится в два раза дольше, чем все предыдущие, сообщает РБК .

Влияние арктических условий на снаряжение и тело проверяют 13 членов норвежского полка военной разведки. Командир полка отметил, что экспедиция сложная и длительная.

«Это как отправиться на Луну. Мы не знаем, чего ожидать», — сказал он.

По мнению журналистов издания, Арктика может стать площадкой для будущего конфликта. НАТО проводит там крупные учения, а на севере маневры проводила Россия. В Северный Ледовитый океан впервые вышел и Китай.

Власти Великобритании в готовящемся к публикации отчете планируют призвать к расширению военной деятельности в Арктике. Страна должна расширить военную деятельность на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда.