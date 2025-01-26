Никто из мировых лидеров не поздравил Зеленского с днем рождения
Зеленского не поздравили с днем рождения ведущие политики
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Владимира Зеленского не поздравили с 47-летием ведущие мировые политики, сообщает Telegram-канал «Осташко! Важное».
«25 января киевскому главарю исполнилось 47 лет. Сообщается, что даже Санду (президент Молдавии — ред), находившаяся в этот день в Киеве, не стала поздравлять „своего друга“», — указывает канал.
О казусе пишут и СМИ Украины, под статьями которых в комментариях Зеленскому желают только смерти.
Ранее Зеленский высказался о запрете ведении переговоров с Россией.