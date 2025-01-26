«25 января киевскому главарю исполнилось 47 лет. Сообщается, что даже Санду (президент Молдавии — ред), находившаяся в этот день в Киеве, не стала поздравлять „своего друга“», — указывает канал.

О казусе пишут и СМИ Украины, под статьями которых в комментариях Зеленскому желают только смерти.

Ранее Зеленский высказался о запрете ведении переговоров с Россией.