«Никаких договорнячков»: Зеленский помог России атакой на Москву, заявили на СВО

Украина «откровенно обостряет» конфликт с Россией на фоне обсуждений мирного плана США, написал военкор Александр Коц в личном Telegram-канале . Вместе с тем он отметил, что действия Киева играют на руку Москве, и «никаких договорнячков» не будет.

Журналист напомнил, что в последние дни украинцы нанесли удар по Подмосковью, пытались устроить теракт на железной дороге в Алтайском крае, а сегодня предприняли попытку воздушной атаки по Москве. Киев, по мнению Коца, «буквально напрашивается на массированную и, желательно, кровавую ответку», чтобы потом пожаловаться на это западным странам.

«В очередной раз повторимся: подобными действиями (президент Украины Владимир — ред.) Зеленский нам только помогает. Никаких договорнячков. Цели СВО будут достигнуты военным способом», — добавил Коц.

Тем временем военные сбили уже 10 беспилотников, которые пытались атаковать Москву. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

