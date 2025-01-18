Нигерия стала партнером БРИКС

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве партнера организации

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве партнера организации, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Бразилии.

«Правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 года, об официальном вступлении Нигерии в качестве страны — партнера сообщества [БРИКС]», — указано в сообщении.

На решение председательствующей в организации Бразилии повлияло содействие Нигерии «укреплению сотрудничества между странами глобального Юга».

Ранее к БРИКС в качестве полноправного члена присоединилась Индонезия, а Таиланд как страна-партнёр.