Нигер разорвал отношения с Киевом

сегодня в 23:51

Нигер вслед за Мали прекратил дипломатические отношения с Украиной, пишет ТАСС .

Ниамей разорвал дипломатические отношения с Киевом и решил «обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с украинской агрессией», указано в публикации агентства.

Ранее руководство еще одной африканской страны — Мали, также разорвало дипломатические отношения с Украиной.

Поводом к этому шагу стала поддержка Киева террористических организаций в стране.