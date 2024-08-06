Нигер разорвал отношения с Киевом
Нигер прекратил дипломатические отношения с Украиной
Нигер вслед за Мали прекратил дипломатические отношения с Украиной, пишет ТАСС.
Ниамей разорвал дипломатические отношения с Киевом и решил «обратиться в Совет Безопасности ООН в связи с украинской агрессией», указано в публикации агентства.
Ранее руководство еще одной африканской страны — Мали, также разорвало дипломатические отношения с Украиной.
Поводом к этому шагу стала поддержка Киева террористических организаций в стране.