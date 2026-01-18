Нидерланды согласовывают с ЕС ответ на пошлины Трампа из-за Гренландии

Нидерланды ведут тесные консультации с Европейской комиссией и партнерами по выработке совместного ответа на решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает РИА Новости .

Об этом заявил глава МИД королевства Давид ван Вил.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа о введении пошлин», — написал министр в социальной сети X, подчеркнув, что военные учения в Арктике направлены на обеспечение безопасности и не являются провокацией.

Ранее Трамп объявил, что с февраля введет 10-процентные, а с июня — 25-процентные пошлины на товары из восьми европейских стран, включая Нидерланды и Данию, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «покупке» Гренландии США.

В ответ, как сообщили в среду вооруженные силы Дании, страна вместе с союзниками по НАТО — Швецией, Норвегией, Финляндией, Францией, Великобританией, Германией и Словенией — усиливает военное присутствие и активизирует тренировочную деятельность на острове в рамках операции «Арктическая стойкость».

