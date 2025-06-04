Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на 400 млн евро
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что принято решение выделить Украине новый пакет помощи на сумму 400 млн евро, который предназначен для укрепления морской безопасности, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в рамках пакета помощи планируется поставка более 100 различных судов, в том числе патрульных и транспортных катеров. Кроме того, планируется предоставить суда-перехватчики.
Также предусмотрена поставка более 50 морских беспилотников, датчиков и запчастей.
Ранее Украина официально получила приглашение на саммит НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге.
Приглашение стало неожиданностью на фоне сообщений о первоначальном сопротивлении США.