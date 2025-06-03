Зеленский подтвердил, что Украину позвали на предстоящий саммит НАТО

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Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге

Украина официально получила приглашение на саммит НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, сообщает РБК .

«Это важный сигнал поддержки. Министр иностранных дел Андрей Сибига уже обсуждает детали участия с партнерами по альянсу», — сообщил Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Приглашение стало неожиданностью на фоне сообщений о первоначальном сопротивлении США. Как ранее писало итальянское агентство ANSA, Вашингтон выступал против участия Зеленского в саммите. Еще в мае украинские парламентарии жаловались на «холодный прием» во время ассамблеи НАТО в США.

Гаагский саммит обещает стать масштабным дипломатическим событием — ожидается участие 45 глав государств и 8500 официальных лиц. Нидерланды выделили на организацию 95 млн евро. Для Украины форум особенно важен на фоне заявлений Зеленского об активизации российского наступления.

Эксперты видят в приглашении компромиссный вариант: Киев получит трибуну для обращения к альянсу, но без конкретных обещаний о членстве.

«Это возможность вновь заявить о необходимости военной поддержки, но не более», — отмечают дипломатические источники.