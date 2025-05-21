Нидерланды обвинили российские спецслужбы в попытке кибершпионажа

По его словам, целью атак стали системы Министерства обороны страны, а также другие правительственные и коммерческие структуры.

«Наши специалисты совместно с американскими коллегами своевременно выявили эту активность и нейтрализовали угрозу», — написал Брекельманс. Он утверждает, что атаки были направлены на подрыв военной поддержки Нидерландами Украины.

В заявлении не приводятся конкретные доказательства причастности российских структур, а также не уточняется, когда именно произошли инциденты. Российская сторона пока не прокомментировала эти обвинения.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные заявления в последнее время стали частым элементом информационного противостояния вокруг украинского конфликта. Ранее в этом месяце аналогичные обвинения в адрес России выдвигали Германия и Чехия.

Нидерланды являются одним из ключевых поставщиков военной помощи Киеву, включая обещание передать истребители F-16. Власти страны также активно участвуют в обучении украинских военных и международных инициативах по усилению обороноспособности Украины.