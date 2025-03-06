Нидерланды намерены снова выделить Украине 3,5 млрд евро

сегодня в 03:19

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что намерен снова выделить Киеву помощь в размере 3,5 млрд евро, сообщает РИА Новости .

Об этом он заявил во время дебатов в палате представителей.

«Мы продолжим текущую поддержку. Если мы посмотрим на ближайшие годы, то нам следует говорить о сумме в 3,5 млрд евро», — отметил он.

После скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, Вашингтон заявил, что приостанавливает военную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 марта в Белом доме назвали точную причину, что решили пойти на такой шаг для пересмотра пакета помощи.