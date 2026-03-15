Ничего святого: Киев ввел санкции в отношении 10 россиян-паралимпийцев

Украина добавила в санкционный список 10 паралимпийцев из России

Украина ввела санкции против 10 паралимпийцев из РФ. Также под ограничения попали юридические лица из России, Китая и Ирана, говорится в указе президента соседней страны Владимира Зеленского.

«Еще одно санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев», — отмечается в документе.

15 марта Украина ввела санкции против 130 россиян и иранцев. Также экономические ограничения появились в отношении 48 юридических лиц из России, Китая и Ирана.

Ранее сборная РФ поднялась на третье место в медальном зачете на прошедших Паралимпийских играх в Италии. Лидером стали спортсмены из Китая, а вторыми — американцы.

