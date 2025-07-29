Ничего личного, это бизнес: почему США нужны Командорские острова

Заявление американского полковника Джеффри Фрица о покупке российских территорий — не просто курьёз, а проявление стратегического интереса Вашингтона к арктической логистике, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Четыре острова называют Командорскими — остров Беринга, Медный, Арий Камень и Топорков. Общая площадь островов достигает 1850 кв км. Они находятся к востоку от Камчатки и входят в часть Алеутской островной дуги. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или неинкорпорированной территорией США.

«На первый взгляд, заявления Фрица выглядит как курьёз. Нашёлся какой-то безумец, который начал выдвигать инициативы по продаже территорий Российской Федерации. В действительности же это никакой не курьёз, это очень интересный концепт, который направлен в будущее глобальной логистики», — сказал Сипров.

Он указал на то, что вход в Северный Ледовитый океан из Тихого океана через Берингово море проходит через несколько ключевых точек, которые невозможно обойти с севера на юг.

«Это находящийся непосредственно в Беринговом проливе остров Ратманова, принадлежащий Российской Федерации. Второй крупный остров — это остров Святого Лаврентия, он принадлежит Соединённым Штатам Америки, является частью штата Аляска. И, наконец, Алеутские острова, которые принадлежат США, за исключением Командорских островов, которые находятся в 200 км от Камчатки и являются, по сути, западной частью Алеутского архипелага», — рассказал политолог.

Сипров разъяснил, что сейчас Россия практически полностью обеспечивает возможность прохода по её территориальным водам судов в маршрут Северного морского пути. На фоне процессов глобального потепления Севморпуть превращается в один из наиболее коротких путей из бассейна Тихого океана в Атлантику.

«Вот поэтому интерес американцев к Командорским островам в перспективе — возможно, и остров Ратманова они тоже будут предлагать нам продать за большие деньги — связан с попыткой взять под контроль Северный морской путь», — отметил эксперт.