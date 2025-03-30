NI: США могут переосмыслить отношения с Россией после конфликта на Украине

Власти Соединенных Штатов могут переосмыслить отношения с РФ после завершения российско-украинского конфликта, сообщает американский журнал The National Interest .

«Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений», — говорится в публикации.

В статье отметили, что подход экономического взаимодействия, основанного на сотрудничестве, а не на давлении, может стать основой для более продуктивного сотрудничества между Россией и странами Запада.

Из материала следует, что президент США Дональд Трамп, вероятно, решит, что экономическое сотрудничество с Москвой выгодно для Вашингтона и сделает Евросоюз более мирным.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал материал, в котором указал, что вооруженный конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года.