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NI: РФ начала массово модернизировать Т-72 для противостояния западной технике

Российские военные смогли доказать несостоятельность Запада в подходе к выпуску своих танков, массово модернизируя Т-72, заявил обозреватель журнала National Interest Брэндон Вайчерт, пишет РИА Новости .

«Россия запустила модернизацию (танков Т-72 — ред.) до версии Т-72Б3М на полную мощность для борьбы с растущей угрозой со стороны западных танков на Украине», — указал эксперт.

Обновленные машины помимо простоты обслуживания отличаются еще и высоким уровнем боевой эффективности. Все это позволяет танкам легко противостоять на Украине дорогим и сложным западным экземплярам.

Отдельно Вайчерт обратил внимание на комплекс динамической защиты «Реликт», которым оборудованы танки, и новые прицелы.

Обозреватель назвал обновленные Т-72Б3М очередным доказательством способности конструкторов в России создавать массовые и практичные боевые машины, чем не могут похвастаться американцы и их союзники.