Newsweek: в Южной Корее обсуждают отправку своих военных на Украину

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Южнокорейских военных могут привлечь к допросам пленных КНДР на Украине

Южнокорейских военных могут отправить в зону боевых действий на Украине для допросов пленных КНДР, которых якобы привлекли российские власти к участию в СВО, пишет RT со ссылкой на Newsweek.

Специалисты из Южной Кореи могут работать переводчиками при общении с «пленными» военными из КНДР, это вопрос обсуждает Сеул, указано в статье.

Авторы публикации также предполагают, что представители республики могут поделиться с ВСУ о методах ведения боевых действий армии Северной Кореи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «противоречивую» информацию о якобы дислокации военных подразделений КНДР в РФ необходимо адресовать в Минобороны страны.