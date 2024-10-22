Newsweek: в Южной Корее обсуждают отправку своих военных на Украину
Южнокорейских военных могут привлечь к допросам пленных КНДР на Украине
Южнокорейских военных могут отправить в зону боевых действий на Украине для допросов пленных КНДР, которых якобы привлекли российские власти к участию в СВО, пишет RT со ссылкой на Newsweek.
Специалисты из Южной Кореи могут работать переводчиками при общении с «пленными» военными из КНДР, это вопрос обсуждает Сеул, указано в статье.
Авторы публикации также предполагают, что представители республики могут поделиться с ВСУ о методах ведения боевых действий армии Северной Кореи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «противоречивую» информацию о якобы дислокации военных подразделений КНДР в РФ необходимо адресовать в Минобороны страны.