Newsweek: США направили в Гренландию самолет для управления атомными подлодками

ВМС США направили в Гренландию самолет Boeing E-6B для контроля над подводными атомными лодками, сообщает RT со ссылкой Newsweek.

Как пишет издание, самолет военного командования США, способный поддерживать связь с атомными подводными лодками, заметили во время «необычного» полета недалеко от Гренландии.

При этом Военно-морские силы Соединенных Штатов подтвердили размещение воздушного командного пункта E-6B на космической базе в Гренландии.

