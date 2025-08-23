Джузеппе Каво Драгоне: НАТО не рассматривает отправку войск в Украину
Фото - © Freepik, senivpetro
Военный комитет НАТО не ведет обсуждений о возможном размещении военных контингентов на территории Украины для обеспечения гарантий безопасности. Эту информацию подтвердил председатель Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera, пишет ТАСС.
По словам главы Джузеппе Каво Драгоне, данный вопрос даже не поднимался на повестке дня в рамках альянса. Он подчеркнул, что эта тема относится к политической сфере переговорного процесса с Россией.
Драгоне также отметил, что, хотя некоторые отдельные страны-участницы затрагивали эту тему, обсуждение находится лишь в начальной стадии и не получило дальнейшего развития.
В новом заявлении отмечается, что обсуждаемые политиками гарантии безопасности требуют тщательной проработки множества деталей. Драгоне отметил, что также остаются неопределенными многие ключевые вопросы: кто будет контролировать соблюдение соглашений обеими сторонами конфликта, какие территории подлежат мониторингу и какие полномочия получат военные наблюдатели.
Ранее сообщалось, что НАТО и ЕС определят численность контингента украинских вооруженных сил, а также численность армии.