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Авантюра Киева в Курской области ухудшит ситуацию на Украине

Военные действия ВСУ в Курской области ухудшит ситуацию на Украине, пишет RT со ссылкой на Newsweek.

«Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесёт мира», — указано в статье издания.

В материале подчеркивается, что попытки Владимира Зеленского требовать от Запада еще больше вооружений на фоне сомнительной операции в курском приграничье «только ухудшат ситуацию».

Ранее политолог Константин Булавицкий заявил РИАМО, что атака на Курскую область сделала мирные переговоры с Украиной невозможными