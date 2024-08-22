Сценарий со скорым мирным урегулированием конфликта был вполне реален до событий под Курском. Об этом косвенно свидетельствовал, например, масштабный обмен заключенными. Kyiv Independent ранее писали, что осенью Украина готовится начать подготовку к мирным переговорам с Россией.

Со ссылкой на близкие к киевскому руководству источники была названа предварительная программа переговоров, которая включает в себя вопрос обмена пленными, а также ряд иных пунктов, например, ядерную безопасность. Кроме того, The Washington Post отметил, что атака на Курскую область сорвала тайные мирные переговоры, которые должны были пройти в Катаре.

«Окончание конфликта выгодно обеим сторонам. В особенности Украине, которая сможет сохранить хоть сколько-нибудь территорий и государственности, которая была передана ей в наследство от УССР. Но авантюра сошедших с ума украинских лидеров перечеркнула все потенциальные диалоги о скором мире», — сказал эксперт.