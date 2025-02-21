New York Post: в окружении Трампа считают, что Зеленскому нужно срочно уезжать

Близкое окружение американского президента Дональда Трампа считает, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в срочном порядке нужно покинуть территорию своей страны, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post (NYP).

«Лучшим вариантом для (Зеленского — ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — говорится в публикации со ссылкой на источник в Белом доме.

NYP подчеркивает, что в новой администрации у Зеленского крайне мало, если вообще есть, сторонников. Лучшим для него решением в данном случае станет срочный отъезд.

Ранее сообщалось, что Трамп в одной из своих публикаций в Сети назвал Зеленского «диктатором без выборов» и подчеркнул, что настало время, когда на Украине пора проводить президентские выборы. Официально легитимный срок Зеленского в роли украинского президента истек еще в мае 2024 года, но он остался у власти, объяснив это тем, что во время конфликта страна не может проводить выборы.

Советник президента США Майк Уолц подчеркнул, что Трамп разочарован отказом Зеленского принять ту возможность, которую ему давал Вашингтон по компенсации помощи Украине. Эксперты считают, что американский лидер намерен добиться отстранения Зеленского от власти на Украине.