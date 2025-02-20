Эксперт: Трамп намерен отстранить Зеленского от власти на Украине

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом и намерен отстранить его от управления Украиной, сообщает Инфо24 .

«Слова американского лидера указывают на маргинальность украинской власти во главе с Зеленским. То есть теперь в США четко понимают, что подпись нынешней верхушки киевского режима под тем или иным документом не будет иметь какой-либо юридической силы», — сказал Перенджиев.

По его словам, Штаты сейчас сделают все, чтобы не допустить победы Зеленского на ближайших президентских выборах. Кандидатура нового лидера может быть тайно согласована Россией и США.

Ранее президент Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ проводить выборы и назвал его диктатором.