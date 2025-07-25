Невозможно без молодежи: политолог рассказал о работе с новым поколением

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Руководитель мастерской политического образования «Дигория» МУ «Сенеж» Заурбек Хугаев заявил, что с начала СВО вопрос сохранения традиционных ценностей и передачи их молодежи стал особенно актуальным: работу с новым поколением стоит вести аккуратно и последовательно, сообщает «ФедералПресс» .

«В этом году платформа „Дигория“ выступила архитектором смены „Единство“ Всероссийского молодежного форума „Территория смыслов“. Смена объединит 600 молодых депутатов, лидеров молодежных парламентов, молодежных крыльев политических партий, а также лидеров общественного мнения и молодых специалистов социально-гуманитарного профиля», — сказал Хугаев.

По его словам, организаторы стремятся на практике показать молодым людям, как ценности положительно влияют на жизнь через новые законы, социальные проекты и публичное политическое поле.

Период кризиса ценностей 1990-х и 2000-х годов уже пройден, что подтверждают и последние опросы ВЦИОМ: более 80% жителей России считают необходимым сохранение традиционных семейных ценностей, заключил эксперт.