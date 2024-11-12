Главу Суджанского района Александра Богачева действительно отправили в отставку: он подтвердил это на собрании с жителями, сообщает RT .

«Люди пришли и там, естественно, начали задавать вопросы. Вопросы, понятное дело, что сложные, иногда порой неудобные… Собрание еще идет», — сказал Богачев.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов принял решение об увольнении Богачева из-за молчания и нежелания идти на контакт с местными жителями: он игнорировал просьбы и вопросы эвакуированных о мерах социальной поддержки.

С 6 августа 2024 года Богачев ни разу не нашел времени, чтобы ответить на вопросы граждан. В выходные на Красной площади в Курске прошел очередной митинг, на котором люди требовали ответы на наболевшие вопросы, а 12 ноября первым принятым решением на общем собрании стала отставка главы района.