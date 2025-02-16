Нетаньяху заявил о важности разоружить движение «Хезболлах»

На совместной пресс-конференции в Иерусалиме с американским госсекретарем Марко Рубио глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху озвучил принципиальную позицию по вопросу разоружения шиитского движения, пишет ТАСС .

Нетаньяху подчеркнул необходимость лишить «Хезболлах» военного потенциала, отметив, что оптимальным исполнителем этой миссии могли бы стать вооруженные силы Ливана.

При этом израильский премьер недвусмысленно дал понять, что его страна готова действовать самостоятельно, если потребуется. По его словам, Израиль примет все необходимые меры для обеспечения выполнения соглашения о прекращении огня и гарантирования собственной безопасности, несмотря на предпочтительный сценарий с участием ливанской армии.

Ранее в Сети появилось видео момента ликвидации главы «Хезболлы» Хасана Насраллы. Это произошло в первую неделю февраля 2025 года.