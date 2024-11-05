Нетаньяху уволил Галанта и назначил на пост главы МО Каца

Новым главой министерства обороны Израиля после увольнения Галанта стал Исраэль Кац, который до этого момента являлся главой министерства иностранных дел Израиля.

Нетаньяху также определился с тем, кого хочет видеть на бывшей должности Каца. Он уже предложил министру без портфеля (должностное лицо и член правительства, который не руководит никаким министерством) Гидеону Саару занять пост главы МИД.

Ранее Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья в Иерусалиме. Соответствующая группа уже начала работать по данному направлению.