Нетаньяху уволил Галанта и назначил на пост главы МО Каца
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 5 ноября уволил министра обороны Йоава Галанта, об этом сообщила канцелярия Нетаньяху, пишут РИА Новости.
Новым главой министерства обороны Израиля после увольнения Галанта стал Исраэль Кац, который до этого момента являлся главой министерства иностранных дел Израиля.
Нетаньяху также определился с тем, кого хочет видеть на бывшей должности Каца. Он уже предложил министру без портфеля (должностное лицо и член правительства, который не руководит никаким министерством) Гидеону Саару занять пост главы МИД.
Ранее Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья в Иерусалиме. Соответствующая группа уже начала работать по данному направлению.