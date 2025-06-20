Нетаньяху: Смена власти в Иране не цель, но возможное следствие операции

В интервью израильскому телеканалу Kan премьер-министр Биньямин Нетаньяху обозначил позицию своего правительства относительно продолжающейся операции «Народ как лев», сообщает «КоммерсантЪ» .

Глава кабинета министров подчеркнул, что Израиль не ставит своей целью насильственную смену власти в Тегеране, однако оставляет за собой право ликвидировать все иранские ядерные объекты, представляющие угрозу безопасности еврейского государства.

«Судьба нынешнего иранского руководства должна решаться самим иранским народом», — заявил Нетаньяху.

Если в результате наших действий произойдут внутренние изменения в Иране — это будет побочным эффектом, а не главной целью, отметил он.

Ранее сообщалось, что по данным источников в Белом доме, администрация Трампа может принять решение о вступлении в конфликт в течение ближайших 48 часов.

