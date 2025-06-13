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Нетаньяху планирует поговорить с Путиным и премьером Британии Стармером

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РБК .

Израильский политик хочет обсудить с российским лидером удары по Ирану. Нетаньяху также планирует позвонить премьеру Британии Киру Стармеру.

Премьер-министр Израиля уже провел в пятницу ряд международных разговоров. Он обсудил сложившуюся ситуацию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Мировые лидеры заявили, что понимают нужду Израиля в обеспечении безопасности в свете угрозы уничтожения со стороны Ирана. Нетаньяху отметил, что и в дальнейшем планирует поддерживать контакт с этими политиками.

Также сообщалось, что он собирается провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Их беседа ожидается в течение дня.

Ранее Трамп заявил, что поддерживает удары Израиля по Ирану. Он назвал эту атаку успешной. Между тем МИД РФ ее осудил.