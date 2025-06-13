Трамп заявил, что поддерживает удары Израиля по Ирану
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Президент США Дональд Трамп одобрил атаку Израиля по иранским объектам. Он также назвал эти удары успешными, сообщает РИА Новости.
«Мы, конечно же, поддерживаем Израиль», — сказал американский президент.
Он также отметил, что сторонники жесткой линии в переговорах по ядерной политике в Тегеране погибли. По его словам, республике лучше начать диалог с Вашингтоном, иначе станет «слишком поздно».
Администрация Трампа все еще надеется, что запланированный шестой раунд переговоров по ядерной сделке с Тегераном состоится в воскресенье. Американский президент призвал иранские власти вернуться к диалогу.
В Иране же считают, что встречу, скорее всего, отменят.
Ранее Трамп пригрозил Ирану последствиями отказа от сделки с США по ядерной программе. По его словам, они будут ужасными.