Нетаньяху опроверг информацию о запрете Трампа на ликвидацию Хаменеи

Ранее издание Reuters сообщало, что американский лидер в последние дни «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана.

«Так много ложных сообщений о разговорах, которых не было. И я не буду вдаваться в это. Но могу сказать вам, что мы делаем то, что необходимо», — сказал Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

Израильский премьер добавил, что американские власти «знают, что хорошо для них».

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет.