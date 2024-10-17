Нетаньяху обвинил Макрона в невежестве после слов о создании Израиля указом ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в неуважении и невежестве президента Франции Эммануэля Макрона после его слов о том, что Израиль был создан указом ООН, заявив, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны, пишет РИА Новости .

«Это признак исторического невежества и неуважения», — заявил он в интервью газете Figaro.

Нетаньяху рассказал, что еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тыс. лет. Он отметил, что современное государство Израиль было создано благодаря жертве отважных борцов его борьбы за независимость.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон решил напомнить главе израильского кабмина Биньямину Нетаньяху, что Израиль был создан указом ООН. Об этом он заявил после вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «было бы неправильно» считать Израиль полноценным государством. Он также сказал, что день основания этой страны стал катастрофой для жителей Палестины.