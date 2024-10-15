Эрдоган унизительно высказался об Израиле и не признал его государственность
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что «было бы неправильно» считать Израиль полноценным государством. Он также сказал, что день основания этой страны стал катастрофой для жителей Палестины, сообщает ТАСС.
Эрдоган назвал Израиль единственным членом ООН, «чьи официальные границы пока неясны». О самой стране турецкий лидер высказался как о «так называемом государстве».
14 октября Реджеп Эрдоган заявлял о разочаровании позицией Совбеза ООН по израильским атакам на базы миротворцев в Ливане. По словам главы Турции, в совете безопасности организации «лишь наблюдают за всем этим бандитизмом как с трибуны».
«Образ ООН, которая не может защитить даже свой собственный персонал, является позорным и тревожным для международной системы», — говорил Эрдоган в своем обращении к нации после заседания турецкого правительства.