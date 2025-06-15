Нетаньяху: израильские удары могут сменить власть в Иране
Фото - © Avi Ohayon / Government Press Office of Israel
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки на Иран способны привести к смене действующей власти в исламской республике.
«Это (смена власти — ред.) может стать результатом. Иранский режим очень слаб», — сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.
Израильский премьер добавил, что 80% жителей Ирана хотели бы свергнуть руководство республики.
Ранее Нетаньяху заявил, что в Тегеране были ликвидированы глава разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его заместитель.
В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».