сегодня в 20:23

Нетаньяху: израильские удары могут сменить власть в Иране

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки на Иран способны привести к смене действующей власти в исламской республике.

«Это (смена власти — ред.) может стать результатом. Иранский режим очень слаб», — сказал Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News.

Израильский премьер добавил, что 80% жителей Ирана хотели бы свергнуть руководство республики.

Ранее Нетаньяху заявил, что в Тегеране были ликвидированы глава разведки Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и его заместитель.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».