«Нет места эмоциям»: Песков озвучил, считает ли Путин Зеленского врагом

Песков: в отношении Путина к Зеленскому нет места эмоциям

Отвечая на вопрос о том, считает ли российский лидер Владимир Путин президента Украины Владимира Зеленского врагом, официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что здесь не стоит руководствоваться эмоциями, сообщает РИА Новости .

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков предложил руководствоваться юридическим анализом и «абсолютным прагматизмом». По его словам, нужно разобраться в ситуации, отдавая полный отчет происходящему.

Песков добавил, что результаты этого анализа были уже озвучены Путиным. Российский лидер считает, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины.

Ранее Путин заявил, что разговор с Киевом без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров с Москвой будет нелегитимным. Однако, по его словам, это можно исправить юридически.