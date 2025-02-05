«Нет места эмоциям»: Песков озвучил, считает ли Путин Зеленского врагом
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Отвечая на вопрос о том, считает ли российский лидер Владимир Путин президента Украины Владимира Зеленского врагом, официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что здесь не стоит руководствоваться эмоциями, сообщает РИА Новости.
«Здесь не может и не должно быть места эмоциям», — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков предложил руководствоваться юридическим анализом и «абсолютным прагматизмом». По его словам, нужно разобраться в ситуации, отдавая полный отчет происходящему.
Песков добавил, что результаты этого анализа были уже озвучены Путиным. Российский лидер считает, что Зеленский является нелегитимным президентом Украины.
Ранее Путин заявил, что разговор с Киевом без отмены декрета Зеленского о запрете переговоров с Москвой будет нелегитимным. Однако, по его словам, это можно исправить юридически.