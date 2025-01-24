Немцы боятся кризисов во всем мире после прихода Трампа к власти в США

ZDF: 66% немцев ожидают усугубления кризисов с приходом Трампа к власти в США

Больше половины немцев ожидают обострения кризисов во всем мире после прихода к власти в США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Politbarometer, публикуемого ZDF.

Опрос проводился Wahlen с 21 по 23 января по телефону и интернету. В нем поучаствовали 1345 граждан ФРГ.

Респондентам предлагали выбрать и нескольких вариантов ответа. Так, 66% немцев считают, что с приходом Трампа к власти кризисы в мире усугубятся. Еще 13% голосовавших отметили, что кризисы могут сойти на нет. 17% участников опроса считают, что изменений и вовсе не будет.

Также 66% опрошенных ожидают от США сокращения военной помощи, предоставляемой Украине. 4% считают, что Вашингтон увеличит поддержку Киева.

Кроме того, респонденты выбрали наиболее предпочтительную кандидатуру нового федерального канцлера ФРГ. 31% опрошенных будут голосовать за Фридриха Мерца, 25% — за Роберта Хабека, 15% — за Олафа Шольца.

Ранее в Германии обвинили Россию во вмешательстве в выборы в стране. Немецкие спецслужбы заявили, что РФ якобы может повлиять на выборы в Бундестаг 23 февраля.