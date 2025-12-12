Немо: я больше не считаю трофей «Евровидения» своим
Победитель международного песенного конкурса «Евровидение-2024», швейцарский исполнитель Немо Меттлер, объявил о возвращении своего трофея Европейскому вещательному союзу (EBU), сообщает газета «Известия».
Причиной своего решения музыкант назвал несогласие с допуском к участию в конкурсе представителя Израиля, что, по его мнению, противоречит заявленным ценностям «единства, инклюзивности и достоинства для всех».
«Я больше не считаю этот трофей своим», — написал артист в своем посте в Instagram. Он подчеркнул, что его протест не направлен против отдельных исполнителей, а касается исключительно решений организаторов, которые расходятся с провозглашенными идеалами.
«Именно поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве», — отметил Немо, добавив, что ждет момента, когда слова и действия EBU будут совпадать.
Ранее о намерении отказаться от участия в «Евровидении-2026», если в нем будет участвовать представитель Израиля, заявили Нидерланды, присоединившиеся к подобной позиции Ирландии.
