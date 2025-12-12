Немо: я больше не считаю трофей «Евровидения» своим

Причиной своего решения музыкант назвал несогласие с допуском к участию в конкурсе представителя Израиля, что, по его мнению, противоречит заявленным ценностям «единства, инклюзивности и достоинства для всех».

«Я больше не считаю этот трофей своим», — написал артист в своем посте в Instagram. Он подчеркнул, что его протест не направлен против отдельных исполнителей, а касается исключительно решений организаторов, которые расходятся с провозглашенными идеалами.

«Именно поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве», — отметил Немо, добавив, что ждет момента, когда слова и действия EBU будут совпадать.

Ранее о намерении отказаться от участия в «Евровидении-2026», если в нем будет участвовать представитель Израиля, заявили Нидерланды, присоединившиеся к подобной позиции Ирландии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.