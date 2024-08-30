Немецкого политика Вагенкнехт облили краской во время выступления в Германии

Известного немецкого политика Сару Вагенкнехт облили краской, когда она выступала на сцене в Эрфурте. Нападавший выкрикивал лозунги или на украинском, или на русском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Welt.

Во время предвыборного выступления политика к сцене подошел неизвестный мужчина и плеснул краской в лицо Вагенкнехт. Нападавшего сразу задержали сотрудники полиции.

При этом зрители поддержали политика и скандировали ее имя. В результате нападения Вагенкнехт не пострадала.

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