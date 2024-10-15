Немецкий политик пообещал передать Киеву ракеты Taurus

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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что готов передать Украине ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Киеву немецкие дальнобойные ракеты Taurus, сообщает RT.

Такие меры в Германии могут принять, если Россия не завершит спецоперацию на Украине, указано в публикации.

«Первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — приводит слова политика ARD.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отказывал Украине в поставке дальнобойных ракет, несмотря на давление со стороны западных политиков.