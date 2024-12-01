Киеву необходимо снизить возраст мобилизации до 18 лет и вернуть уехавших из страны украинцев, заявил отставной немецкий генерал Роланд Картер, его слова приводит RT .

По словам военного, Украине срочно нужны солдаты. Одно из возможных решений — понизить призывной возраст до 18 лет, сказал он.

Картер выступил против отправки войск западных стран на Украину.

«В Германии 200-250 тысяч молодых людей призывного возраста с Украины… они должны как можно скорее отправиться обратно на свою родину, чтобы там защищать свое отечество», — заявил генерал.

Ранее в Белом доме также призвали киевские власти снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет.