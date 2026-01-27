Глава Командования обеспечения бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе описал «наихудший сценарий» якобы «нападения РФ на страны НАТО». ФРГ, в случае конфликта, будет в эпицентре полномасштабных боевых действий, начиная с первых часов конфликта, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал The Times.

Функе допустил, что во время столкновения до тысячи военных ЕС в день могли бы быть ранены. Из-за этого система медицинского обеспечения ФРГ оказалась бы под большой нагрузкой.

«Если в Афганистане у меня было, к сожалению, большое, но управляемое число раненых, то теперь я должен планировать возможность тысячи раненых военнослужащих в день», — сказал немецкий генерал.

Функе отметил, что в первые недели войны в порты ФРГ могут отправить тысячи военных союзников по НАТО. Их должны будут перебросить на восток по автомобильным и ж/д дорогам.

Генерал допустил, что работа транспортной инфраструктуры может оказаться нарушена из-за якобы диверсий РФ, кибератак, или же атак дальнобойными средствами поражения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.