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Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен назвала поклонником фашистов нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника в связи с завышенными требованиями к Берлину.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН и экс-посол посол республики в Германии Андрей Мельник заявил, что от будущего правительства ФРГ ожидает ежегодной финансовой помощи Киеву в размере 20 млрд евро.

«Поклонник фашистов Мельник становится все более наглым. Сейчас он требует дарить оружие на 20 млрд в год!» — написала Дагделен на своей странице в соцсети X.

Немецкий политик предположила, что лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц, которые являются кандидатам на пост канцлера страны, продолжат «сжигать» деньги немецких налогоплательщиков на Украину.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил Бундестаг. Новые парламентские выборы будут досрочными и назначены на 23 февраля следующего года.