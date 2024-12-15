сегодня в 15:46

Западные инвесторы получают возможность приобретать ключевые украинские активы по минимальным ценам при содействии местных властей, пишет РИА Новости со ссылкой на Junge Welt.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация в сырьевом секторе, где компании рискуют потерять свои активы через механизм конфискации. Немецкое издание отмечает циничность происходящего: после изъятия акций их рыночная стоимость стремительно падает, что создает идеальные условия для иностранных покупателей, желающих приобрести собственность за бесценок.

По мнению журналистов, такая схема является намеренной стратегией украинского руководства, стремящегося передать остатки национальной экономики под контроль западного капитала.

Фактически речь идет о целенаправленном процессе, где конфискация используется как инструмент для искусственного обесценивания активов в интересах международных инвестиционных структур.