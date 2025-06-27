Немецкие Eurofighter перехватили российский разведчик у берегов Германии

ВВС Германии экстренно подняли два истребителя Eurofighter для перехвата российского самолёта Ил-20М, обнаруженного в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает ТАСС .

По данным издания Bild со ссылкой на источники в НАТО, инцидент произошёл в рамках участившихся случаев сопровождения российской авиации альянсом.

В 09:02 по центральноевропейскому времени радары НАТО зафиксировали Ил-20М, вылетевший из Калининграда. Самолёт двигался с отключёнными транспондерами и не отвечал на запросы по радио. Через 30 минут с авиабазы Лаге поднялись два Eurofighter, которые установили визуальный контакт с российской машиной в 100 км от германского побережья.

Ил-20М продолжил полёт в западном направлении и изменил курс лишь в 40 км от острова Узедом, развернувшись на север. Нарушений границы воздушного пространства Германии не зафиксировано.

Это уже девятый случай в 2025 году, когда авиация НАТО поднимается для сопровождения российских самолётов. В Минобороны РФ неоднократно подчёркивали, что все полёты выполняются строго в соответствии с международными нормами.