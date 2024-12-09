Голландские F-35 сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

Два голландских истребителя F-35, которые дислоцируются в Эстонии, были подняты в воздух, чтобы сопроводить российские самолеты над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Всего было два вылета F-35. Они были проведены в рамках задач по быстрому реагированию 6 декабря. Первый вылет предполагал идентификацию и сопровождение до границы зоны ответственности НАТО самолетов Ан и Су.

В рамках второго вылета был идентифицирован самолет-разведчик Ил.

Всего на данный момент в Эстонии размещены четыре голландских истребителя. Они находятся там в рамках миссии НАТО с 1 декабря и занимаются наблюдением за воздушным пространством альянса.

В конце октября ВВС Германии сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 в Балтийском море. Истребители подняли в воздух для идентификации воздушных судов.